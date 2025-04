Nach Horror-Verletzung: 96-Profi meldet sich aus Krankenhaus

Schreckliche TV-Bilder um Ngankam

Am Samstagabend gab der Verein die Diagnose bekannt: „Schien- und Wadenbeinfraktur im linken Unterschenkel. Noch am Samstagabend wurde er operiert.“ Die bittere Gewissheit: „Jessic Ngankam wird damit für eine lange Zeit ausfallen – eine Rückkehr in dieser Saison ist vollkommen ausgeschlossen", heißt es in der offiziellen Mitteilung auf der Vereinswebsite.