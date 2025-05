Der Hamburger SV könnte am Samstag mit einem Sieg gegen den SSV Ulm die Bundesliga-Rückkehr perfekt machen. Im Gespräch mit SPORT1 spricht Robert Glatzel über die Vorfreude auf die Partie und sein Ziel; in die Bundesliga aufzusteigen.

Beim letzten Zweitliga-Topspiel der Saison kann der Hamburger SV mit einem Sieg gegen den SSV Ulm den Aufstieg ins Oberhaus perfekt machen ( am Samstag ab 19.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER ). Im Interview mit SPORT1 spricht Robert Glatzel exklusiv über die Möglichkeit aufzusteigen: „Realisieren kann ich es noch nicht, aber ich habe eine riesige Vorfreude und weiß, um was es geht. Ich fiebere unglaublich auf diesen Tag hin.“

Glatzel weiß, dass das Spiel gegen Abstiegskandidat SSV Ulm kein Selbstläufer wird: „Wir spielen auf jeden Fall von Anfang an auf Sieg.“ Ulm steht zwei Spieltage vor Ende der Saison mit 29 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz . Der HSV-Profi ist sich sicher, dass die „Spatzen“ alles in die Waagschale werfen werden, um im Abstiegskampf Punkte zu sammeln: „Ulm ist ein schwerer Gegner und wird es uns sicherlich nicht leicht machen.“

„Man merkt die Vorfreude in der ganzen Stadt“

„Es ist ganz klar, was von uns erwartet wird – und das ist der Sieg", fasste er die Hoffnungen in Hamburg zusammen. Auch er selbst bekommt immer wieder die Erwartungen der Fans zu spüren: „Eigentlich sagen die Fans immer das Gleiche: ‚Jetzt nur noch einmal gewinnen, Jungs. Noch ein Sieg.‘“

Der Enthusiasmus in der Hansestadt ist groß, die Fans können es kaum erwarten, nach sieben Jahren Zweitklassigkeit in die Bundesliga aufzusteigen. Der Torjäger spürt die Unterstützung der HSV-Anhänger: „Man merkt die Vorfreude in der ganzen Stadt. Die Fans glauben daran, dass wir es packen. Man wird nur noch auf das Spiel am Samstag angesprochen.“