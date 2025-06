Köln regelt Trainerfrage - und geht ungewöhnlichen Weg

Kwasnioks Art passt „hervorragend“ zum FC

„Wir freuen uns sehr, dass wir Lukas Kwasniok als neuen Cheftrainer für den 1. FC Köln gewinnen konnten. Er hat in Paderborn über mehrere Jahre hinweg eindrucksvoll bewiesen, dass er Mannschaften entwickeln, attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen lassen und junge Spieler an höhere Aufgaben heranführen kann“, wird FC-Sportdirektor Thomas Kessler auf der eigenen Webseite zitiert.

„Seine Art des Fußballs, seine Energie und sein Ehrgeiz passen hervorragend zu dem, was wir uns für den FC in der Bundesliga vorstellen.“

Antritts-Pressekonferenz entfällt zunächst

Kwasniok zog Auszeit in Betracht

Anschließend wurde Kwasniok mit einer Reihe Klubs aus den ersten beiden Ligen in Deutschland in Verbindung gebracht – unter anderem mit dem FC Schalke 04, der sich letztlich für Miron Muslic entschied . Zwischenzeitlich hatte Kwasniok auch eine berufliche Auszeit öffentlich erwogen .

„Ich hatte mit dem Gedanken gespielt, vielleicht auch eine Pause einzulegen. Als sich Thomas Kessler bei mir gemeldet hat, war mir aber sofort klar: Wenn ich die Möglichkeit bekomme, in Köln zu arbeiten, dann will ich es unbedingt machen. Es ist ein Wahnsinns-Klub und eine riesige Chance. Es wird sicher ein tolles Gefühl sein, das erste Mal für den FC in der Bundesliga an der Linie zu stehen. Wir wollen mit dem FC für Furore sorgen“, wird Kwasniok zitiert.