Cuisance: Bei Bayern gescheitert – jetzt glücklich

Seit einem Jahr spielt Michael Cuisance bei Hertha BSC. Im SPORT1-Interview nennt er seine Ziele für die kommende Saison, richtet Genesungswünsche an Jamal Musiala und schwärmt von Sebastian Hoeneß als Trainer.

In zwei Wochen endet die Sommerpause in der 2. Liga. Michael Cuisance startet mit Hertha BSC direkt mit einem Topspiel gegen Schalke 04 .

Im SPORT1 -Interview spricht der 25-Jährige über die Saisonziele, richtet Genesungswünsche an Jamal Musiala und schwärmt von Sebastian Hoeneß als Trainer.

SPORT1: Michael Cuisance, in zwei Wochen geht die Liga wieder los. Wie ist Ihr erster Eindruck bisher?

SPORT1: An welchen Baustellen arbeiten Sie aktuell noch?

Cuisance will drei Punkte im ersten Spiel

Cuisance: Wir haben athletisch schon viel gemacht. Aber es gibt noch ein paar kleine technische Details, in denen wir noch besser sein wollen.

SPORT1: Worauf legt Trainer Stefan Leitl aktuell den Fokus in der Vorbereitung?

Cuisance findet „Stabilität“

Cuisance: Jeder weiß, was die Hertha will. Aber unser Ziel muss erstmal im Kader bleiben und dann müssen wir unseren Job auf dem Platz machen.

SPORT1: Sie haben Ihren Vertrag erst verlängert. Was war ausschlaggebend, dass Sie den Weg mit der Hertha weitergehen wollen?

Cuisance: „Wir haben viel gelernt“

SPORT1: Sie waren einer der Leistungsträger in der vergangenen Saison, trotzdem war es sportlich nicht das beste Jahr der Hertha. Wie kann es für die Mannschaft in dieser Saison besser laufen?

Cuisance: Es war nicht das beste Jahr, aber wir haben viel gelernt. Wir haben am Ende der Saison auch gezeigt, was wir können und was wir für dieses Jahr wollen. Jetzt haben wir auch Stabilität. Wir haben eine gute Vorbereitung gemacht, zusammen mit der Mannschaft, mit dem Trainerstab. Letzte Saison hat uns viel gegeben für dieses Jahr.