FC Bayern? "Ich dachte, ich muss nicht so viel arbeiten"

Der größte Faktor? „Dass ich im Kopf ganz klar bin“

Cuisance: Ich denke der größte Faktor ist, dass ich im Kopf ganz klar bin, ich weiß, was ich will. Ich weiß, was ich tun muss, um mein Ziel zu erreichen. Wir haben ein gemeinsames großes Ziel.

Cuisance: Ich hatte eine gute Zeit in Gladbach. Als ich bei den Bayern war, dachte ich, vielleicht kann ich es jetzt ein bisschen ruhiger angehen lassen und muss nicht so viel arbeiten. Im Fußball geht es dann ganz schnell, wenn du nicht so viel Gas gibst. Dann kriegst du, was du verdienst.