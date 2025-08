"Er sagte: Geh nie zu deinem Herzensverein - ich hab's trotzdem getan"

„Der Traum soll wahr werden“

Der 1. FC Kaiserslautern peilt den Aufstieg in die Bundesliga an. Trainer Torsten Lieberknecht spricht über die selbstbewussten Pläne, seine persönliche Leidenschaft für den FCK - und erklärt, wie der Verein den Abgang seines Top-Torjägers auffangen will.