"Ein Politikum": Fortuna bezieht Stellung zur Weissman-Absage

SPORT1 08.08.2025 • 22:11 Uhr Erstmals erklären die Verantwortlichen von Fortuna Düsseldorf öffentlich die Beweggründe für den geplatzten Transfer von Shon Weissman.

Nach massiven Fanprotesten und dem geplatzten Wechsel des israelischen Nationalspielers Shon Weissman hat der Vorstand des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ausführlich Stellung bezogen. „Leider ist aus einem eigentlich unpolitischen Vorgang, einen Spieler zu verpflichten, ein Politikum geworden“, schrieb der Klub am Freitag.

Man habe festgestellt, dass sich Weissmans „in den sozialen Medien getätigten Aussagen und der anschließende Umgang damit nicht mit unseren Werten in Einklang bringen ließen“, hieß es weiter. „Dies und die sich daraus unvermeidlich ergebende Polarisierung sehen wir als keine guten Wegbegleiter für eine erfolgreiche Saison.“

Zuvor hatte sich der Fortuna-Vorstand mit Vertretern der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf und Wolfgang Rolshoven, dem Antisemitismus-Beauftragten der Stadt, getroffen. Dabei bezeichnete die Jüdische Gemeinde das Vorgehen des Klubs als „unglücklich. Gerade in einer Zeit zunehmenden israelbezogenen Antisemitismus habe Fortuna ungewollt Zeichen gesetzt, die für die jüdische Gemeinde problematisch sind“, hieß es. Der Klub, schrieb der Vorstand, „bedauert sehr, dass es zu Irritationen gekommen ist“.

Fanproteste: Fortuna lässt Transfer platzen

Als das Interesse der Fortuna an dem israelischen Profi in dieser Woche die Runde gemacht hatte, reagierten Anhänger mit Protesten. Der Klub nahm Abstand von einer Verpflichtung, ohne eine genauere Begründung zu nennen.

Weissman hatte nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 auf seinen Social-Media-Konten gefordert, „Gaza auszulöschen“ und gefragt, „warum noch keine 200-Tonnen-Bomben abgeworfen wurden“.

In der Vergangenheit hatte er auch offene Sympathie für den weit rechts stehenden Hardliner Itamar Ben-Gvir bekundet, aktuell Minister für Nationale Sicherheit in Israel im Kabinett von Benjamin Netanyahu und wegen „Aufrufen zu extremistischer Gewalt“ von mehreren westlichen Ländern wie Großbritannien, Kanada und Australien mit Sanktionen belegt.

„Mir tut weh, dass nicht der Kontext gesehen wird“

„Shon hat nur ein paar Twitter-Beiträge gelikt und diese Likes sofort gelöscht“, hieß es in einer Mitteilung von Weissmans Management. Man hätte sich gewünscht, „dass die Menschen in Deutschland mehr Raum für Reue und Verständnis für Fehler hätten“.

Weissman selbst hatte sich wiefolgt verteidigt: „Ich bin Sohn einer Nation, die nach dem Horror des 7. Oktober immer noch trauert. Dieser schwarze Tag, an dem ganze Familien ermordet, gekidnappt und misshandelt wurden, bleibt für mich eine offene Wunde, als Person, als Israeli und als Sportler, der sein Land repräsentiert. Es ist möglich und nötig, abzulehnen, dass unschuldige Menschen auf beiden Seiten zu Schaden kommen.“ Während er „jedwede Kritik akzeptiere, tut es mir weh, dass nicht der gesamte Kontext gesehen wird“.

