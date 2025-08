Zweitliga-Torjäger erinnert an Gyökeres

Isac Lidberg trifft beim Darmstädter Saisonstart dreifach – und sorgt für Staunen. Erinnerungen an Landsmann Gyökeres werden wach.

Kurz vor der Pause schaltete der Schwede am schnellsten, als Fraser Hornbys Kopfball an den Pfosten klatschte – Lidberg staubte eiskalt ab (45.+1). Und nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff war der 26-Jährige erneut zur Stelle: Ein abgefälschter Ball landete vor seinen Füßen: 3:1.

Schon vergangene Saison Erfolgsgarant

Der schwedische Nationalspieler war überall, ständig in Bewegung, giftig im Pressing und im Abschluss eiskalt.

Schon in der vergangenen Saison war der Skandinavier der Erfolgsgarant im Trikot der Lilien: Mit 14 Treffern und fünf Assists in 28 Zweitliga-Partien führte er die teaminterne Scorerliste souverän an – und machte sich im deutschen Unterhaus einen Namen.