Diagnose da! Verletzungs-Schock für Schalke

Bittere Nachricht für den FC Schalke 04: Wie die Königsblauen am Samstag bekanntgaben, wird Verteidiger Timo Becker den Knappen in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen.
Diagnose da! Rückschlag für Schalke
Der FC Schalke 04 muss in den kommenden Wochen auf Verteidiger Timo Becker verzichten. Der 28-Jährige verletzt sich gegen Fürth am Knie.
Der 28-Jährige zog sich beim 1:0-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth eine Ruptur des Innenbands im rechten Knie zu und musste schon früh in der Begegnung unter Tränen ausgewechselt werden.
Schallenberg fiel Becker ins Knie
Nach Rücksprache mit der medizinischen Abteilung habe sich Becker für eine konservative Behandlung entschieden, führte Schalke in einer Vereinsmitteilung aus.
Mitspieler Ron Schallenberg war dem Verteidiger in der 7. Minute ins Knie gefallen. Die restliche Spielzeit verfolgte Becker von der Ersatzbank aus.