Diagnose da! Verletzungs-Schock für Schalke

SPORT1 27.09.2025 • 21:32 Uhr Der FC Schalke 04 muss in den kommenden Wochen auf Verteidiger Timo Becker verzichten. Der 28-Jährige verletzt sich gegen Fürth am Knie.

Bittere Nachricht für den FC Schalke 04: Wie die Königsblauen am Samstag bekanntgaben, wird Verteidiger Timo Becker den Knappen in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Der 28-Jährige zog sich beim 1:0-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth eine Ruptur des Innenbands im rechten Knie zu und musste schon früh in der Begegnung unter Tränen ausgewechselt werden.

Schallenberg fiel Becker ins Knie

Nach Rücksprache mit der medizinischen Abteilung habe sich Becker für eine konservative Behandlung entschieden, führte Schalke in einer Vereinsmitteilung aus.