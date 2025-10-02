2. Bundesliga: Aufatmen vor Niedersachsen-Derby - keine Ticket-Beschränkungen

Annabella Aulinger 07.10.2025 • 22:20 Uhr Die Fans von Eintracht Braunschweig und Hannover 96 können aufatmen. Es bestehen keine Beschränkungen im Ticketverkauf für das Niedersachsen-Derby, anders als in der vergangenen Saison.

Das Niedersachsen-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 steht mal wieder in den Schlagzeilen - aber dieses Mal gibt es Grund zur Freude! Anders als in der vergangenen Saison ist nun entschieden worden, dass der Gästebereich im Eintracht-Stadion voll ausgelastet werden darf.

Durch mehrere negative Vorfälle zog das Zweitligaderby in der Vergangenheit immer wieder Aufmerksamkeit auf sich. Zuletzt kam es zu einer Beschränkung im Gästebereich, aufgrund der nur eine begrenzte Anzahl an Tickets verkauft werden durfte.

Niedersachsen-Derby ohne Ticket-Einschränkungen

Da Fans auf den Teilausschluss der Auswärtsfans zunehmend mit Boykottierungen reagierten, forderte die Polizei Braunschweig bereits im September eine Personalisierung aller Tickets. Somit sollte eine Vollauslastung des Gästebereichs garantiert werden.

Nach enger Zusammenarbeit mit der Polizeidirektion wurde ein Sicherheitskonzept ausgearbeitet, um einen vollständigen Ticketverkauf ohne Personalisierung zu ermöglichen - auch für die Fans von Hannover 96.

