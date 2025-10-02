2. Bundesliga: VfL Bochum präsentiert Hecking-Nachfolger

Der VfL Bochum hat einen Nachfolger für Dieter Hecking gefunden. Wie der Zweitligist am Donnerstag mitteilte, übernimmt Uwe Rösler als Trainer an der Castroper Straße.
Bochum präsentiert Hecking-Nachfolger
Der 56-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2027 und wird am Montag erstmals das Training leiten. David Siebers, der seit Heckings Entlassung als Interimscoach fungiert, wird nach dem Spiel am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern zur U19 zurückkehren.
„Wir freuen uns, dass wir mit Uwe Rösler einen extrem erfahrenen Trainer gefunden haben, der auch international seine Spuren hinterlassen und sehr vieles erlebt hat. Er hat uns in den Gesprächen mit seiner Expertise und seiner Autorität begeistert“, wird VfL-Geschäftsführer Ilja Kaenzig in der Mitteilung zitiert.
Rösler soll Bochum „in ruhigere Tabellenregionen“ führen
Und weiter: „Wir hoffen, dass er es schafft, der Mannschaft die nötige Stabilität zu geben, um schnellstmöglich in ruhigere Tabellenregionen zu kommen.“
Der Bundesliga-Absteiger hatte sich nach einem katastrophalen Saisonstart mit nur drei Punkten aus den ersten fünf Spielen von Coach Hecking sowie von Sport-Geschäftsführer Dirk Dufner getrennt.
Zuletzt arbeitete Rösler in Dänemark
Mit Rösler ist zumindest eine Position wieder fest besetzt. Der frühere Profi arbeitete in der Vergangenheit unter anderem in Norwegen, England, Schweden und in Dänemark. Zuletzt stand er drei Jahre bei Aarhus GF unter Vertrag.
In Deutschland trainierte Rösler Fortuna Düsseldorf sowohl in der Bundesliga als auch in der 2. Bundesliga.
Nun freut er sich auf seine neue Aufgabe: „Ich bin mir sicher, dass ich eine absolut intakte Mannschaft übernehme und freue mich schon jetzt riesig auf die Herausforderung bei einem großartigen Klub, den ich während meiner gesamten Karriere stets als außergewöhnlich wahrgenommen habe.“