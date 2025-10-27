Auf den Würge-Eklat in der 2. Bundesliga folgt eine Entschuldigung mit auffälliger Lücke

Annabella Aulinger 27.10.2025 • 17:59 Uhr Erencan Yardimci meldet sich nach seinem üblen Aussetzer gegen Hannover 96 zu Wort. Der Stürmer entschuldigt sich bei seinem Team - aber nicht beim Gegenspieler.

Ein Ausraster von Erencan Yardimci war am Sonntag der Grund dafür, dass Eintracht Braunschweig bei der 0:3-Niederlage im Derby gegen Hannover 96 bereits frühzeitig in Unterzahl spielen musste. Nun entschuldigte sich Yardimci, der seinen Gegenspieler Boris Tomiak mit beiden Händen am Hals gepackt hatte, öffentlich für den Vorfall.

„Ich bin wirklich sehr traurig über das, was gestern passiert ist, und mir ist bewusst, dass die Folgen jeden von uns betroffen haben. In so einem wichtigen Spiel habe ich in einem Moment voller Emotionen auf dem Platz die Kontrolle verloren und meine Mannschaft in einer so entscheidenden Partie im Stich gelassen“, schrieb der Stürmer auf der Plattform X.

Bereits nach dem Spiel kündigte Eintracht-Trainer Heiner Backhaus tiefgreifende interne Konsequenzen für Yardimci an. Der DFB teilte am Montagnachmittag mit, dass die Aktion des Angreifers eine Sperre über drei Spiele nach sich zieht.

Niedersachsenderby: Yardimci entschuldigt sich für Ausraster

Yardimci erklärte nun, dass sein Verhalten am Sonntag weder seinen Charakter noch seine Verbundenheit zu seinem Team widerspiegele: „Ich möchte mich aufrichtig bei meinen Mitspielern, dem Trainerteam und vor allem bei unseren Fans entschuldigen, die in jeder Situation hinter mir stehen.“ Gegenspieler Tomiak erwähnte Yardimci in dem Zusammenhang nicht.