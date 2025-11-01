"Eine absolute Katastrophe": Verletzungsdrama in der 2. Liga

Tobias Wiltschek 01.11.2025 • 13:37 Uhr Münsters Stürmer Malik Batmaz verletzt sich erneut schwer. Sein Trainer befürchtet, dass sich der 25-Jährige wieder einen Kreuzbandriss zugezogen hat.

Preußen Münster hat erstmals nach drei Spielen in der 2. Bundesliga wieder gewonnen.

Der 2:1-Sieg gegen Holstein Kiel wurde aber vom Drama um Malik Batmaz überschattet.

Der Stürmer blieb bei seinem erst zweiten Startelfeinsatz in dieser Saison schon nach wenigen Minuten bei einer unglücklichen Aktion im Rasen hängen und musste kurze Zeit später ausgewechselt werden.

Trainer Alexander Ende befürchtete nach dem Spiel in der ARD, dass sich Batmaz das Kreuzband gerissen habe - und das, nachdem er sich erst im August 2024 einen Kreuzbandriss zugezogen hatte und lange ausgefallen war.

„Absolute Katastrophe“ überschattet emotionalen Sieg

„Eine absolute Katastrophe, sie überschattet einen Tick den emotionalen Sieg“, sagte der Preußen-Coach über die Verletzung seines Angreifers.