Übernimmt Mislintat diesen Zweitligisten?

Johannes Behm 28.11.2025 • 00:01 Uhr Sven Mislintat könnte wohl bald bei einem abstiegsbedrohten Zweitligisten übernehmen.

Zieht Sven Mislintat bald die Strippen bei Dynamo Dresden? Laut übereinstimmenden Medienberichten könnte der frühere Dortmund- und Stuttgart-Manager beim abstiegsbedrohten Zweitligaklub übernehmen.

Den Meldungen zufolge soll Mislintat Anfang dieser Woche bereits in Dresden gewesen sein, um sich mit den Verantwortlichen auszutauschen. Dynamo (aktuell Platz 16) kämpft in der zweiten Liga ums sportliche Überleben.

Gerüchte um Mislintat und Dynamo Dresden

Das Engagement käme durchaus überraschend. Schließlich war Mislintat in den letzten Jahren als Leiter der Scouting-Abteilung von Arsenal, Sportdirektor vom VfB Stuttgart sowie als Technischer Direktor von Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam auf dem höchsten Level des europäischen Fußballs unterwegs. Abstiegskampf in der 2. Bundesliga wäre Neuland für den gebürtigen Dortmunder.

Zuletzt sorgte der 53-Jährige beim BVB für Schlagzeilen, weil sein Engagement bei den Schwarz-Gelben bereits nach neun Monaten endete. Zudem drangen interne Machtkämpfe zwischen ihm und Sebastian Kehl an die Öffentlichkeit, woraufhin Mislintat im Februar 2025 freigestellt wurde.

Entscheidung für Mislintat wohl noch nicht gefallen

Im Kicker hatte er sich zuletzt gegen den Ruf, ein Unruhestifter zu sein, gewehrt. „Dem widerspreche ich“, sagt Mislintat: „Aber es ist ganz sicher so, dass ich sehr diskussionsfreudig und meinungsstark bin. Höchstleistungen erreicht man nicht in Komfortzonen.“

Bei Dresden würde er auf Thomas Brendel folgen, der kürzlich vom Aufsichtsrat als Geschäftsführer Sport freigestellt wurde. Die Entscheidung für Mislintat sei allerdings noch nicht gefallen.