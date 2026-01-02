Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
2. Bundesliga
2. Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TORJÄGER
TEAMS
WEISSE WESTE
2. Bundesliga>

2. Bundesliga: Schalke vor nächstem Transfer-Coup

Schalke vor nächstem Transfer-Coup

Tütet der FC Schalke 04 nach Edin Dzeko den nächsten namhaften Transfer ein? Ein ehemaliger Köln-Profi steht vor der Rückkehr in die 2. Bundesliga.
Edin Džeko wechselt zum FC Schalke 04. Zahlreiche königsblaue Fans lockt das ans Trainingsgelände der Knappen. Was dann für den Bosnier folgt ist ein Marathon aus Individualtraining, scherzhafte Haue von der Mannschaft - und Autogramme bis zum Abwinken.
Julius Schamburg
Tütet der FC Schalke 04 nach Edin Dzeko den nächsten namhaften Transfer ein? Ein ehemaliger Köln-Profi steht vor der Rückkehr in die 2. Bundesliga.

Der FC Schalke 04 steht kurz vor dem nächsten Transfer-Coup! Die Königsblauen befinden sich laut übereinstimmenden Medienberichten in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Dejan Ljubicic.

Der Österreicher steht noch bis 2029 bei Dinamo Zagreb unter Vertrag. Ljubicic soll laut Sky bereits am Sonntag beim Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (ab 13.30 Uhr im Liveticker) im Stadion sein. Der Medizincheck ist dann für den Anfang der kommenden Woche geplant.

Ljubicic vor Wechsel zum FC Schalke 04

Sky berichtet auch, dass der Wechsel „familiäre Gründe“ habe. Ljubicic spielte von 2021 bis 2025 für den 1. FC Köln, ehe er ablösefrei nach Zagreb wechselte. Nun soll der Mittelfeldspieler nach Deutschland zurückkehren.

Für den 28-Jährigen soll rund eine Million Euro Ablöse fällig werden. Ljubicic soll auf Schalke einen Dreijahresvertrag unterschreiben.

Erst am Donnerstag gab Schalke unter großem Hype den Transfer von Edin Dzeko offiziell bekannt - ein großer Name wechselt damit in die 2. Bundesliga. Und der nächste Star scheint bereits im Anflug.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite