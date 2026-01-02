2. Bundesliga: Schalke vor nächstem Transfer-Coup

Julius Schamburg 23.01.2026 • 22:23 Uhr Tütet der FC Schalke 04 nach Edin Dzeko den nächsten namhaften Transfer ein? Ein ehemaliger Köln-Profi steht vor der Rückkehr in die 2. Bundesliga.

Der FC Schalke 04 steht kurz vor dem nächsten Transfer-Coup! Die Königsblauen befinden sich laut übereinstimmenden Medienberichten in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Dejan Ljubicic.

Der Österreicher steht noch bis 2029 bei Dinamo Zagreb unter Vertrag. Ljubicic soll laut Sky bereits am Sonntag beim Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (ab 13.30 Uhr im Liveticker) im Stadion sein. Der Medizincheck ist dann für den Anfang der kommenden Woche geplant.

Ljubicic vor Wechsel zum FC Schalke 04

Sky berichtet auch, dass der Wechsel „familiäre Gründe“ habe. Ljubicic spielte von 2021 bis 2025 für den 1. FC Köln, ehe er ablösefrei nach Zagreb wechselte. Nun soll der Mittelfeldspieler nach Deutschland zurückkehren.

Für den 28-Jährigen soll rund eine Million Euro Ablöse fällig werden. Ljubicic soll auf Schalke einen Dreijahresvertrag unterschreiben.