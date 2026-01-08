Hat Mislintat hier den nächsten Diamanten entdeckt?

Manfred Sedlbauer 08.01.2026 • 13:35 Uhr Der Wechsel von Satoshi Tanaka weckt bei Fortuna Düsseldorf große Erwartungen. Der erste Transfer von Neu-Sportvorstand Sven Mislintat erinnert an prominente Landsmänner des Japaners. Gerade der Weg seines Vorbilds lässt erahnen, welchen Weg der Mittelfeldspieler gehen will.

Kaum da, schon lässt es der neue Sportvorstand Sven Mislintat auf dem Transfermarkt krachen. Der Transfer von Satoshi Tanaka weckt bei den abstiegsbedrohten Düsseldorfern (Platz 16) große Hoffnungen auf bessere Zeiten.

Auf dem Papier liest sich dieser Transfer wie ein Perfect Match. Wenn es der 23-Jährige in Deutschland nur halb so gut hinbekommt wie sein großes Vorbild, dürfte er ein absoluter Gewinn für die Mannschaft sein.

Fortuna Düsseldorf schnappt sich Tanaka

Für knapp eine Million Euro wechselte Tanaka am Jahresende von Sanfrecce Hiroshima nach Düsseldorf. Unter dem früheren Co-Bundestrainer Michael Skibbe (seit 1. Januar bei Vissel Kobe) war Tanaka absoluter Stammspieler.

Im Juli 2025 feierte er beim 2:0-Erfolg Japans gegen China sein Länderspieldebüt und steuerte einen Assist bei. Für Tanaka ist Düsseldorf die zweite Station in Europa. In der Saison 2022/2023 lief er leihweise für den belgischen Verein KV Kortrijk auf.

Mislintat verpasst Neuzugang Tanaka eine Rekord-Klausel

Tanaka unterschrieb in Düsseldorf einen langfristigen Vertrag bis 2030. Es zeigt: Mislintat ist absolut überzeugt von dem zentralen Mittelfeldspieler.

Und noch mehr: Der Sportvorstand verankerte in dessen Vertrag eine Rekord-Ausstiegsklausel in Höhe von rund 10 Millionen Euro. Für Vereine aus England und weitere Top-Klubs liegt sie sogar noch höher – eine Klausel in dieser Höhe gab es bei der Fortuna bislang noch nie.

„Er ist ein typischer Sechser mit einem richtig guten linken Fuß. Für mich ist er ein kompletter Spieler“, sagt Mislintat im exklusiven SPORT1-Interview: „Er verfügt über ein enormes taktisches Verständnis mit einem guten Gefühl für die richtige Balance zwischen Offensive und Defensive. Er ist ballsicher, hat einen guten Körper und überzeugt mit brutaler Mentalität. Es macht Spaß, ihn auf dem Platz zu sehen. Er wird uns weiterhelfen, da bin ich mir sicher.“

Der nächste Streich von „Diamantenauge“ Mislintat

Mislintat hat schon mehrmals seinen Riecher für besondere, bis dato unbekannte Talente unter Beweis gestellt. Nicht umsonst verdiente er sich vor Jahren den Spitznamen „Diamantenauge“. Gerade bei der Verpflichtung von japanischen Spielern lag er in der Vergangenheit mehrmals goldrichtig. Drei Spieler sind hierbei die besten Beispiele.

Shinji Kagawa wechselte im Jahr 2010 ablösefrei zum BVB. Der Japaner wurde zum Publikumsliebling, 2012 zog er für 16 Millionen Euro zu Manchester United weiter, ehe er zwei weiter Jahre später zurückkam (Ablöse 8 Millionen Euro).

Ähnlich lukrativ waren auch zwei weitere Mislintat-Transfers von japanischen Spielern – damals für den VfB Stuttgart. 2021 holte Mislintat Hiroki Ito ins Schwabenland – zunächst per Leihe und ein Jahr später für mickrige 400.000 Euro Ablöse fest. Zwei Jahre später wechselte der 26-Jährige zum FC Bayern – für 23,5 Millionen Euro (!).

Auch den Liverpool-Star Wataru Endo entdeckte der Sportvorstand. Die Stuttgarter legten 1,7 Millionen Euro für den 72-maligen japanischen Nationalspieler auf den Tisch. 2023 wechselte er für 20 Millionen Euro auf die Insel. Gerade Endo hat für den Neu-Düsseldorfer Tanaka einen besonderen Stellenwert.

Tanaka eifert Liverpool-Star Endo nach

Die beiden wurden in Japan in derselben Akademie ausgebildet, hatten zum Teil dieselben Jugendtrainer. Und noch viel mehr: Endo ist das große Vorbild von Tanaka. Mit seinen noch jungen 23 Jahren hat Tanaka schon über 100 Profispiele absolviert.

Zu jung und unerfahren für den Abstiegskampf ist er laut Mislintat daher nicht, wie er bei SPORT1 betont: „Tana hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, hat für seine jungen Jahre schon viele Erfahrungswerte gesammelt. Er war in der japanischen ersten Liga und in der Asian Champions League absoluter Stammspieler, wurde in die Top-Elf des Jahres gewählt. Er ist im besten Alter. Wenn er nochmal weiter ist in seiner Entwicklung, wird er auch für ganz andere Klubs interessant. Es ist schön, dass wir diesen Weg nun zusammen gehen können.“

Wird Tanaka Mislintats neuester Millionen-Deal?

Gut möglich, dass Tanaka in absehbarer Zukunft der nächste große Millionen-Segen für einen Mislintat-Klub werden könnte. Übrigens: Der Name Tanaka ist in Düsseldorf kein unbekannter. Von 2021 bis 2024 spielte der heutige Leeds-Profi Ao Tanaka für die Fortuna.

In Düsseldorf sind sie überzeugt: Der hierzulande noch völlig unbekannte Tanaka wird genau wie einst sein Namensvetter die Fortuna auf ein neues Niveau hieven und aus dem Abstiegskampf führen.