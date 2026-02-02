2. Bundesliga: Schalke zittert sich zur Erlösung

Maximilian Lotz 15.02.2026 • 15:24 Uhr Schalke findet in der 2. Bundesliga in die Erfolgsspur zurück und klettert wieder auf Platz eins.

Der FC Schalke 04 atmet auf! Der Mannschaft von Trainer Miron Muslic gelang nach fünf Spielen ohne Sieg am Sonntag im Auswärtsspiel bei Holstein Kiel der ersehnte Befreiungsschlag.

Dank des 2:1 (2:0)-Zittersiegs bei den Störchen kletterten die Königsblauen zurück an die Tabellenspitze.

„Es war ein enorm wichtiger Auswärtssieg für uns. Die letzten Wochen waren schwierig, deswegen freut sich mit, dass wir uns heute belohnt haben“, sagte Torschütze Kenan Karaman bei Sky. „Das gibt enorm viel Selbstvertrauen. Das nehmen wir mit.“

Trainer Muslic ergänzte: „Es war wichtig für uns alle. Und es war wichtig für Schalke. Ich habe in Urvertrauen in diese Truppe. Ich weiß, dass solche Phase auch dazugehören.“

Schalke-Star Dzeko mit zwei Assists

Karaman (16.) und Hasan Kurucay (29.) trafen im ersten Durchgang für die Schalker. Beide Tore fielen nach Ecken, beide Male lieferte Stürmer-Star Edin Dzeko per Ablage den Assist. Dem Bosnier gelangen nun in vier Einsätzen für die Königsblauen fünf Scorerpunkte (drei Treffer, zwei Vorlagen).

„Wir wissen, dass er ein Weltklasse-Spieler ist. Er tut uns gut mit seiner Erfahrung. Wir sind froh, dass er da ist. Er gibt Vollgas und ist ein Vorbild für uns“, lobte Karaman Winterneuzugang Dzeko.

Bei einem aberkannten Treffer von Kiels Phil Harres hatten die Gäste etwas Glück, dass Schiedsrichter Florian Lechner auf Foulspiel entschied (31.). David Zec (55.) sorgte dann aber nach der Pause mit einem verwandelten Foulelfmeter zum Kieler Anschlusstor wieder für Spannung.

Kurucay rettet auf der Linie

Bei Schalke wurden Erinnerungen an die Vorwoche wach. Da verspielte Muslics Team beim 2:2 gegen Dynamo Dresden eine 2:0-Führung. Diesmal brachte S04 den Vorsprung über die Zeit. Auch mit etwas Glück: Kurucay verhindert den möglichen Ausgleich auf der Linie (74.).