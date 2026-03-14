2. Bundesliga: Nürnberg-Sieg nach Kloses Ansage

SID 14.03.2026 • 15:07 Uhr Der 1. FC Nürnberg gewinnt auswärts bei Holstein Kiel. Für Tim Walters Störche wird die Luft immer dünner.

Der 1. FC Nürnberg hat die Sorgen von Holstein Kiel im Abstiegskampf der 2. Bundesliga weiter verschärft! Das Team von Miroslav Klose siegte auswärts bei den Norddeutschen mit 3:2 (2:2) und festigte damit seinen Platz im Mittelfeld der Tabelle. Kiels neuer Coach Tim Walter hingegen wartet nach drei Ligaspielen weiter auf den erlösenden ersten Sieg.

Nürnbergs starkem Kreativspieler Julian Justvan gelang ein früher Doppelpack (14./24.). Adrian Kapralik (29.) und Kasper Davidsen (45.+8) sorgten noch vor der Pause für den Ausgleich der Gastgeber, doch Club-Stürmer Mohamed Alì Zoma schlug in der zweiten Hälfte überraschend zurück (72.).

Klose machte seiner Mannschaft eine Ansage

Kiel, das auf Tabellenrang 17 bleibt, droht nach dem Bundesligaabstieg in der Vorsaison somit mehr und mehr der tiefe Fall in die Drittklassigkeit.

Bei den Nürnbergern richteten sich nach zuletzt zwei Niederlagen die Blicke nach unten. Nach der 0:1-Pleite in der vergangenen Woche machte Klose seinen Spielern eine Ansage und polterte: „Es war ein Totalversagen von der ganzen Mannschaft.“

Zoma schießt Nürnberg zum Sieg

Die Worte fruchteten, denn die Franken starteten gut in die Partie. Justvans beiden Treffern gingen starke Angriffe voraus. Vor den Augen von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther schlugen die Kieler aber zurück - weil der FCN vor allem bei Flanken dilettantisch verteidigte.