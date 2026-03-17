Klose schwärmt von Leihgabe des FC Bayern

Karina Präg 17.03.2026 • 21:59 Uhr Nürnbergs Trainer Miroslav Klose ist nach dem Pflichtspieldebüt von Tarek Buchmann beeindruckt. Die Leihgabe des FC Bayern kann nach langer Verletzungspause endlich Spielminuten für den Club sammeln.

Bayern-Leihgabe Tarek Buchmann bestritt am Samstag nach langer Leidenszeit sein erstes Pflichtspiel für die Profis des 1. FC Nürnberg. Trainer Miroslav Klose schwärmte nach dem 3:2 gegen Holstein Kiel vom 21-Jährigen.

„Er hat alles. Er hat Übersicht, kann einen guten Ball spielen, er beißt sich in Zweikämpfe rein, ist mutig und verteidigt nach vorn. Ein Riesenkompliment“, sprach sich Klose für den Youngster aus.

Das lang ersehnte Pflichtspieldebüt

Buchmann ist bereits seit letztem Sommer an den Zweitligisten ausgeliehen. Großes Verletzungspech verwehrte ihm jedoch bisher sein Pflichtspieldebüt. Am Samstag stand er überraschenderweise direkt in der Startaufstellung.

„Man muss fast sagen, dass er gespielt hat wie ein Großer. Hut ab – gerade bei den Rückschlägen, die er erlitten hat", zeigte sich Klose beeindruckt.

Klose würde Talent des FC Bayern gerne halten

Der Innenverteidiger litt auch zu seiner Zeit beim FC Bayern schon unter Verletzungspech. Beim 1. FC Nürnberg kämpfte sich der 1,88 Meter große Verteidiger nach einer erneuten Verletzung im September nun wieder zurück auf den Platz.