Neuer Trainer steht fest! Fortuna-Beben offiziell

Maximilian Lotz 12.04.2026 • 19:51 Uhr Der kriselnde Zweitligist Fortuna Düsseldorf reagiert auf die Talfahrt und trennt sich von Trainer Markus Anfang. Die Nachfolge ist bereits geklärt.

Das Aus von Markus Anfang bei Fortuna Düsseldorf ist besiegelt. Das gab der Zweitligist offiziell bekannt.

Damit reagierte der Klub auf die sportliche Talfahrt der vergangenen Wochen. Die Fortuna kassierte zuletzt vier Niederlagen in Serie. Nach der 1:2-Niederlage im Krisengipfel gegen Holstein Kiel am Freitag hatte Sportvorstand Sven Mislintat bereits die Zukunft von Anfang offen gelassen.

Auch verkündete Düsseldorf bereits, wer auf Anfang folgt: Alexander Ende. Der 46-Jährige betreute zuletzt den Zweitliga-Konkurrenten Preußen Münster und leistete zuvor bei Drittligist SC Verl erfolgreiche Arbeit. „Ich freue mich sehr auf diese spannende Aufgabe bei der Fortuna. Die Situation ist herausfordernd, aber ich bin absolut überzeugt davon, dass wir gemeinsam mit allen Fortunen den Klassenerhalt schaffen werden“, wird Ende zitiert.

Fortuna Düsseldorf kämpft gegen den Abstieg

Ende wird am Montag bereits sein erstes Training leiten und bringt Co-Trainer Zlatko Muhovic mit. „Wir haben genau analysiert, was unsere Mannschaft jetzt in dieser Phase braucht, um den Klassenerhalt zu sichern. Und genau das bringt Alexander Ende mit. Ihm trauen wir eine klare inhaltliche Lösung für die letzten fünf Spiele zu. Darüber hinaus passt sein Ansatz auch langfristig sehr gut zu unserer Strategie. Deshalb ist er der richtige Trainer für diese Situation, aber auch der Coach, mit dem wir zukünftig unsere sportlichen Vorstellungen umsetzen wollen“, erklärte Sportvorstand Sven Mislintat die Maßnahme und bedankte sich zugleich bei Anfang für dessen Arbeit.

Der 51-Jährige hatte erst im Oktober 2025 den Trainerjob in Düsseldorf übernommen. In 21 Zweitliga-Partien unter seiner Leitung holte die Fortuna nur sechs Siege. Mit Anfang wird auch sein Assistent Florian Junge freigestellt, während Ilia Gruev der Fortuna erhalten bleibt.

Düsseldorf steckt aktuell im Tabellenkeller der 2. Bundesliga fest. Auf die Fortuna warten nun wegweisende Kellerduelle beim 1. FC Magdeburg (18. April) und gegen Dynamo Dresden (24. April).