SID 10.05.2026 • 17:22 Uhr Das Aufstiegsrennen in der 2. Bundesliga befindet sich in vollem Gange. Drei Vereine haben noch die Möglichkeit direkt in die Bundesliga aufzusteigen. SPORT1 verschafft ihnen einen Überblick.

Das Aufstiegsrennen in der 2. Bundesliga spitzt sich immer weiter zu. Vor dem letzten Spieltag haben gleich drei Vereine dieselbe Punktzahl.

Schalke 04 steht bereits als erster Aufsteiger und Zweitligameister fest. Dahinter kämpfen Elversberg, Hannover und Paderborn um das zweite direkte Aufstiegsticket. Ein Verein geht in die Relegation und ein Klub geht komplett leer aus. SPORT1 gibt Ihnen einen Überblick über das Restprogramm.

2. Bundesliga: Das Restprogramm im Aufstiegskampf

2. Platz: SV Elversberg (59 Punkte / 61:39)

Preußen Münster (H)

3. Platz: Hannover 96 (59 Punkte / 57:41)

1. FC Nürnberg (H)

4. Platz: SC Paderborn (59 Punkte / 57:45)