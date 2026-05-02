2. Bundesliga: Hertha-Juwel schreibt wieder Geschichte

Felix Kunkel 10.05.2026 • 15:09 Uhr Hertha-Talent Kennet Eichhorn erzielt sein erstes Tor in der 2. Bundesliga – und schreibt damit einmal mehr Geschichte.

Kennet Eichhorn vom Hertha BSC hat sich zum jüngsten Torschützen der 2. Bundesliga gekürt. Am 33. Spieltag traf das Mittelfeld-Talent beim 2:1-Sieg gegen Greuther Fürth in der 55. Minute sehenswert nach einem Sololauf zum zwischenzeitlichen 1:0.

Eichhorn löst mit seinen 16 Jahren und 287 Tagen Gunther Reeg ab. Dieser war bei seinem Treffer für Darmstadt gegen den MSV Duisburg im Juni 1985 16 Jahre und 339 Tage alt.

Eichhorn durchläuft seit 2017 alle Jugendabteilungen von Hertha BSC. Am 10. August 2025 gab er im Alter von 16 Jahren und 14 Tagen sein Zweitliga-Debüt und ist somit auch der jüngste Spieler, der bisher in der 2. Bundesliga auflief.

Hertha-Talent bereits jüngster Pokal-Schütze

Im Dezember stieg der Youngster im Achtelfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern (6:1) mit seinem ersten Profitor zum zwischenzeitlichen 3:0 bereits zum jüngsten Torschützen im DFB-Pokal auf.