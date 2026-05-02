2. Bundesliga: Hertha-Juwel schreibt wieder Geschichte

Kennet Eichhorn vom Hertha BSC hat sich zum jüngsten Torschützen der 2. Bundesliga gekürt. Am 33. Spieltag traf das Mittelfeld-Talent beim 2:1-Sieg gegen Greuther Fürth in der 55. Minute sehenswert nach einem Sololauf zum zwischenzeitlichen 1:0.
Hertha-Juwel erneut historisch
Eichhorn löst mit seinen 16 Jahren und 287 Tagen Gunther Reeg ab. Dieser war bei seinem Treffer für Darmstadt gegen den MSV Duisburg im Juni 1985 16 Jahre und 339 Tage alt.
Eichhorn durchläuft seit 2017 alle Jugendabteilungen von Hertha BSC. Am 10. August 2025 gab er im Alter von 16 Jahren und 14 Tagen sein Zweitliga-Debüt und ist somit auch der jüngste Spieler, der bisher in der 2. Bundesliga auflief.
Hertha-Talent bereits jüngster Pokal-Schütze
Im Dezember stieg der Youngster im Achtelfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern (6:1) mit seinem ersten Profitor zum zwischenzeitlichen 3:0 bereits zum jüngsten Torschützen im DFB-Pokal auf.
Eichhorn ist zudem Teil der U17-Nationalmannschaft, längst sollen zahlreiche Spitzenvereine an dem Mittelfeld-Talent interessiert sein. Sein Marktwert wird von der Plattform transfermarkt.de auf 20 Millionen Euro taxiert – nie war ein Spieler im Unterhaus wertvoller.
Alle Tipps und Tricks zum Thema Sportwetten sowie die besten Boni, Quoten und Anbieter gibt es HIER | ANZEIGE