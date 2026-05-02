2. Bundesliga heute: Lautern - Bielefeld LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 08.05.2026 • 15:30 Uhr Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute den DSC Arminia Bielefeld. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Freitagabend empfängt der 1. FC Kaiserslautern den DSC Arminia Bielefeld im Fritz-Walter-Stadion (ab 18:30 Uhr im LIVETICKER). Die Statistik spricht dabei klar gegen die Pfälzer: Nur eines von sechs Zweitliga-Heimspielen gegen die Ostwestfalen konnte der FCK bislang gewinnen (2 Remis, drei Niederlagen) – keine andere Mannschaft hat in Kaiserslautern bei gleicher Duellzahl eine so niedrige Ausbeute.

Sollten die „Roten Teufel“ erneut sieglos bleiben, wäre es das erste Mal, dass sie in der 2. Liga sechs Heimspiele in Folge gegen denselben Gegner ohne Dreier bleiben.

Lautern – Bielefeld LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Torsten Lieberknecht muss beim FCK gleich zwei Leistungsträger ersetzen: Fabian Kunze (15. Gelbe Karte) und Paul Joly (5. Gelbe) fehlen gesperrt. Kunze ist mit 75 Tacklings und 44 abgefangenen Pässen der Zweitliga-Topwert der Pfälzer, Joly führt das Team-Ranking mit sechs Assists an.

Auf der Gegenseite darf Arminia-Coach Michél Kniat nach seiner Roten Karte gegen den VfL Bochum nicht in den Innenraum – er verbüßt die vom DFB verhängte Ein-Spiel-Sperre samt 3000-Euro-Strafe genau an diesem 33. Spieltag. Geleitet wird die Partie von FIFA-Schiedsrichter Tobias Welz.

Formkurve beider Teams: FCK torlos, Arminia seit drei Spielen ungeschlagen

Kaiserslautern geht mit drei Niederlagen ohne eigenes Tor in Folge in den vorletzten Spieltag – einen solchen Negativlauf gab es bei den Pfälzern zuletzt 2017. Vier Pleiten hintereinander drohen erstmals seit dem Jahreswechsel 2023/24. Hoffnung macht allerdings die Statistik des letzten Heimspiels einer Saison: Fünf der letzten sechs finalen Auftritte auf dem Betzenberg gewann der FCK.

Bielefeld reist dagegen mit einer Serie von drei Partien ohne Niederlage (1 Sieg, zwei Remis) an. Auswärts ließen die Ostwestfalen in vier der vergangenen fünf Spiele zwar alle Punkte liegen, holten zuletzt aber ein 3:2 in Münster – zwei Auswärtssiege am Stück wären in dieser Saison ein Novum für die Arminia.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen DSC Arminia Bielefeld heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCK gegen DSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen DSC Arminia Bielefeld im Liveticker bei SPORT1 verfolgen