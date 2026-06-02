2. Liga: Kurios! Trainer gratuliert schon zum Titel

Niklas Sagner 25.06.2026 • 15:40 Uhr Die Vorbereitung ist gerade erst gestartet. Doch Bochum-Coach Uwe Rösler gratuliert einem Konkurrenten bereits zur Meisterschaft.

Die Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison ist im vollen Gange. Beim Trainingsauftakt des VfL Bochum verrät Coach Uwe Rösler bereits vor Saisonbeginn seinen klaren Favoriten auf die Meisterschaft in der 2. Bundesliga.

„Glückwunsch an den VfL Wolfsburg. Ich habe das noch nicht erlebt, dass eine Mannschaft solche Mittel zur Verfügung hat und so eine Mannschaft zusammenstellen kann. Also wirklich, Glückwunsch“, sagte der Bochum-Coach in einer Medienrunde, an der auch SPORT1 teilnahm: „Ich glaube, da haben wir jetzt schon den kommenden Meister gesehen.“

Bereits vor Saisonstart hatte sich der Werksklub aus Wolfsburg bereits einige Transfers gesichert, seinen Umbruch innerhalb der Mannschaft früh eingeleitet.

Mit Robert Glatzel (HSV), Hauke Wahl (St. Pauli), Elvis Rexhbecaj (Augsburg), Fraser Hornby (Damrstadt) und Fabian Reese (Hertha BSC) verpflichteten die Wölfe bereits fünf namhafte Neuzugänge von Bundesligisten oder ambitionierten Zweitliga-Konkurrenten.

VfL Wolfsburg: Weitere Neuzugänge geplant

Die Transfers von Reese (acht Millionen Euro) und Hornby (vier Millionen Euro) stoßen sogar vorläufig in die Top Ten der teuersten Zweitliga-Zugänge der Geschichte vor. Weitere Neuzugänge für den ebenfalls neuen Coach Tobias Strobl sind dem Vernehmen nach zudem in der Planung.

Den Rekord für die teuerste Zweitliga-Transferperiode brach der VfB Stuttgart, der im Sommer 2019 rund 23 Millionen Euro für neue Spieler ausgab. Mit den jetzt bereits eingesetzten 15,3 Millionen befinden sich die Wölfe dahingehend auf einem guten Weg.