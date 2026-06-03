Offiziell: VfL Wolfsburg verkündet neuen Trainer!

Philipp Heinemann 03.06.2026 • 17:21 Uhr Der VfL Wolfsburg hat einen neuen Trainer. Die Wahl fällt auf Tobias Strobl, der einen Zweijahresvertrag erhält.

Der VfL Wolfsburg hat einen neuen Trainer: Der Bundesliga-Absteiger wird mit Tobias Strobl in die kommende Saison gehen. Der bisherige Coach des SC Verl unterschreibt einen Vertrag bis 2028 bei den Wölfen.

SPORT1 hatte bereits über die bevorstehende Verpflichtung berichtet. Noch offen ist, wie der Trainerstab des 38-Jährigen im Detail aussehen wird.

Strobl beerbt Dieter Hecking, der den bitteren Gang des VfL in die 2. Bundesliga nicht verhindern konnte – jüngst aber dennoch zum Geschäftsführer Sport ernannt wurde.

Wolfsburg schnappt sich Erfolgstrainer aus der 3. Liga

„Wir haben in kurzer Zeit viele Gespräche geführt. Im Ergebnis sind Pirmin Schwegler und ich der festen Überzeugung, mit Tobias Strobl den richtigen Trainer gefunden zu haben“, sagte Hecking nun über seinen Nachfolger.

Strobl sei ein junger Trainer mit großer Energie und einer klaren Vorstellung vom Fußball, „der trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung mit nach Wolfsburg bringt. Mit seiner erfolgreichen Arbeit an der Schnittstelle zwischen Nachwuchs und Profibereich hat er sich beim FC Augsburg einen Namen gemacht. Wie man eine Mannschaft formt und Spieler weiterentwickelt, sie auf ein neues Niveau bringt, das hat er nicht nur in Verl zuletzt eindrucksvoll nachweisen können.“

Strobl hatte Verl in der abgelaufenen Saison auf den sechsten Platz der 3. Liga geführt, nie stand der Klub besser da. Außerdem feierte er den Gewinn des Westfalenpokals.

„Der Austausch mit Dieter und Pirmin war vom ersten Moment an überragend“, sagte der neue VfL-Coach: „Ich hatte sofort das Gefühl, dass es passt und die Aufgabe beim VfL Wolfsburg etwas Besonderes ist. Es reizt mich sehr, Teil davon zu sein und hier etwas Neues aufzubauen.“