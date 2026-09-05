Wieder Wirbel um Fabian Reese

Maximilian Lotz 05.09.2026 • 14:16 Uhr Fabian Reese erhält beim Heimspiel gegen Energie Cottbus Zuspruch von den Wolfsburger Fans. Doch vom Anhang der Gäste sind auch Pfiffe zu hören.

Fabian Reese polarisiert weiterhin in der 2. Bundesliga. Nachdem der Offensivspieler des VfL Wolfsburg vor einer Woche beim Auswärtsspiel beim Karlsruher SC ausgepfiffen wurde, erhielt er am Samstag beim Heimspiel gegen Energie Cottbus (JETZT im LIVETICKER) Rückendeckung von den eigenen Fans. Doch es gab erneut Unmutsbekundungen von den Rängen.

Bei der Platzbegehung vor der Partie waren laut Sky Pfiffe von den Cottbuser Anhängern zu vernehmen. Während der Partie wurde Reese bei jedem Ballkontakt von zahlreichen Gästefans ausgepfiffen.

Wolfsburg-Fans stärken Fabian Reese den Rücken

Die VfL-Fans hielten vor dem Anpfiff mit einem Banner dagegen. Am Mittelrang über der Fankurve hing ein Spruchband mit der Aufschrift: „Wir Fans stehen hinter dir, Fabi!!!“

Von den Nebengeräuschen ließ sich Reese in seinem Spiel nicht negativ beeinflussen – im Gegenteil. Mit einem starken Assist per Außenrist bereitete der Ex-Herthaner das zwischenzeitliche 2:0 durch Vinicius Souza (25.) sehenswert vor. Kurz darauf hatte er selbst den nächsten Treffer auf dem Fuß, scheiterte aber nach einem Alleingang im Eins-gegen-Eins an Marcel Lotka (27.).

Reeses Offensiv-Kollege Robert Glatzel (4./Foulelfmeter, 35.) sorgte mit seinen ersten beiden Toren für den Bundesliga-Absteiger im ersten Durchgang zunächst für klare Verhältnisse. Kurz vor dem Seitenwechsel verkürzte Cottbus durch Luca Erlein (45.+4). King Manu (49.) und Tolcay Cigerci (67./Foulelfmeter) brachten den Aufsteiger im zweiten Durchgang zurück ins Spiel.

Reese reagiert auf Pfiffe der KSC-Fans

Reese hatte mit seinem Wechsel von Hertha BSC zum VfL Wolfsburg im Sommer für Schlagzeilen gesorgt. Vergangene Woche reagierte er auf die Pfiffe der KSC-Fans, die mit der Hertha eine Fanfreundschaft pflegen.