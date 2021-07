OIympia 2021: Ragnar Ache als unerwarteter Hoffnungsträger für deutsches Fußball-Team

Doch seine erste Saison in der Heimat lief nicht so, wie sie sich Ache vorgestellt hat. Er feierte zwar gleich am zweiten Spieltag sein Debüt, doch dann setzte eine Oberschenkelverletzung den aufstrebenden Kicker fast die komplette restliche Saison außer Gefecht. Erst am 34. und letzten Spieltag, bei seinem siebten Saisoneinsatz, erzielte Ache sein Debüt-Tor für die Eintracht. In der zweiten Minute der Nachspielzeit - das nennt man dann wohl Last Minute.