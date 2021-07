Olympia 2021: Deutsches Fußball-Team siegt gegen Saudi-Arabien 3:2

Der erst kurzfristig für den Olympia-Kader nachnominierte Ache beruhigte die Nerven aber zunächst wieder. Pieper, einer von drei U21-Europameistern in der Startelf, spielte einen perfekten Pass auf den Stürmer, der im Nachsetzen erfolgreich war. Al-Naji gelang kurz nach der Pause der erneute Ausgleich. Nachdem Pieper den zweiten deutschen Platzverweis des Turniers sah, wurde es noch einmal hektisch, Uduokhai erzielte per Kopf das 3:2. Die Führung wackelte bis in die Nachspielzeit.