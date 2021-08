FC Bayern: Einzelkritik mit Lewandowski im Supercup gegen BVB

Dayot Upamecano: Schon nach 50 Sekunden fiel er mit einem haarsträubenden Fehlpass auf. Der Neuzugang von RB Leipzig wurde aber mit zunehmender Spielzeit immer sicherer, hielt gegen die Naturgewalt Erling Haaland stark dagegen. Nach einem Sprint in der Schlussphase plötzlich am gegnerischen Sechzehner. Ein guter Auftritt, mit dem Upamecano in München angekommen sein könnte. SPORT1-Note: 2