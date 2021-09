FC Chelsea: Saúl Ñíguez über Versprechen und Wechsel von Atlético Madrid

Der spanische Mittelfeldspieler wurde so ziemlich mit jedem der großen Premier-League-Klub in Verbindung gebracht. Nun hat sich seine Zukunft aber endlich geklärt. Der 26-Jährige hat einen Leihvertrag beim FC Chelsea unterschrieben. Denn obwohl Ñíguez beim Meister-Team von Atlético Madrid in der vergangenen Saison fester Bestandteil war, hielt ihn Trainer Diego Simeone offenbar für entbehrlich.