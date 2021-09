FC Liverpool besiegt Leeds, aber Sorge um Elliott

Mohammed Salah (20.), Fabinho (50.) und Sadio Mané (90+2.) waren die Torschützen für den LFC, der das Spiel nach Pascal Struijks Roter Karte in der 63. Minute in Überzahl zu Ende brachte. Für Salah war es in seinem 162. Spiel in der englischen Eliteklasse sein 100. Tor.