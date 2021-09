Stefan Kuntz: So lief es bei Besiktas Istanbul

„Ich weiß was in türkischen Spielern steckt und ich werde alles dafür geben, den Spielern soviel Selbstbewusstsein zu geben, dass wir wieder mit Stolz auf die türkische Fahne und das türkische Emblem schauen können. Ich will erreichen, dass das Land stolz auf uns ist und am besten ist, wir können zusammen feiern.“