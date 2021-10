WM-Qualifikation: Emil Forsberg bittet bei Schweden-Sieg Ballmädchen um Hilfe

„Ich habe ihr gesagt, dass sie den Ball noch ein bisschen länger festhalten kann, immerhin lagen wir in Führung. Also musste sie mir den Ball nicht so schnell geben. Das hat sie auch getan. Sie hat sich gut geschlagen“, erklärte der Offensivspieler und fügte hinzu: „So haben es die Griechen gemacht, als wir das letzte Mal gegen sie gespielt haben. Aber es war eine spontane Idee.“