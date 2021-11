Deniz Undav über seine Torquote, Lewandowski, Haaland und Schalke 04

Undav: Weil ich in Belgien die 100-prozentige Wertschätzung erfuhr. Als in Meppen mein Vertrag auslief, gab es Interesse aus der ersten und zweiten Liga in Deutschland, aber keiner wurde konkret. Dann kam noch Corona dazu, was natürlich meine Lage erschwerte. Viele Klubs haben dann lieber abgewartet, weil die wirtschaftliche Lage unsicher war. Und die Bosse meines aktuellen Vereins waren die ganze Zeit an mir dran. Alle zwei Tage kam ein Anruf. Schließlich habe ich mich für sie entschieden, ich wusste auch, dass der Verein aufsteigen will. Es ist ein toller Traditionsklub, der elf Mal belgischer Meister wurde. Ich wollte eh mal ins Ausland und habe bis jetzt alles richtig gemacht.