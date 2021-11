Deutsche Nationalmannschaft: Gündogan ausgepfiffen, Abraham im Stadion

Das DFB-Team wollte in Eriwan eigentlich in seiner Standard-Klamotte auflaufen: schwarze Hose, weißes Trikot, weiße Stutzen. Das wurde aber von der UEFA kurz vor Anpfiff abgelehnt. Der Grund: Der armenische Keeper trug eine dunkelgraue Hose. Deshalb liefen Müller und Co. ganz in Weiß auf.