Joe Zinnbauer über Südafrika, Hamburger SV und Familie

Zinnbauer: Es muss einfach passen. Für mich ist das Ausland auch interessant. Ich habe drei Angebote aus Südafrika vorliegen, habe in Afrika zwei Angebote als Nationaltrainer bekommen. Auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern habe ich schon mit einigen Klub-Verantwortlichen Gespräche geführt. Ich bin wieder frisch und bin bereit für einen neuen Verein. Am liebsten wäre mir wie in der Vergangenheit ein Traditionsverein mit hohem Anspruch, denn ich bin kein Mittelfeldtrainer. Ich will entweder gegen den Abstieg kämpfen oder in den oberen Tabellen-Regionen etwas erreichen.