Grealish, Mbappé, Neymar und Co.: Waren die teuersten Fußballer der Geschichte ihr Geld wert?

Drei Jahre später ging der Portugiese jüngst für 15 Millionen Euro zu Manchester United. Aus sportlicher Sicht hat sich der Transfer für Juventus nicht ausgezeichnet, was vor allem auf geringen Erfolg in der Champions League zurückzuführen ist. Ronaldo konnte dafür allerdings am wenigsten, immerhin erzielte er in 134 Spielen für Juve starke 101 Tore.