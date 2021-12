Manchester City: Schwerer Rucksack für Jack Grealish

„Ich habe mich bis jetzt gut geschlagen. Ich habe noch so viel mehr zu geben. Es ist so viel schwieriger, als ich dachte, dass es werden würde. Ich lerne immer noch und passe mich an. Ich habe gehört, dass manche Leute ein Jahr brauchen, um sich hier einzugewöhnen, vielleicht wird es bei mir auch so sein.“