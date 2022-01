Neymar verrät in Doku "Das vollkommene Chaos", warum er in der Barcelona-Toilette weinte

In der Doku gab Neymar auch Einblick in seine Gefühlswelt, als er in Richtung Elfmeterpunkt ging. „Mein Herz hat angefangen zu pochen. Das Maracana war rappelvoll, alle haben geschrien. Ich betete: ‚Mein Gott, gib mir Kraft‘, dann wurde mir klar, dass die Torpfosten gigantisch und der Torwart winzig klein aussahen.“