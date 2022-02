Ajax Amsterdam: Droht der nächste Ausverkauf mit Gravenberch, Mazraoui, Timber und Co.?

Vor dieser Saison konnte Ajax dann zur Abwechslung mal den Kern des Teams halten, was sich bemerkbar macht. Der Klub steht wieder im Achtelfinale der Königsklasse (Champions League: Benfica Lissabon - Ajax Amsterdam, ab 21 Uhr im LIVETICKER), was in den letzten zwei Jahren nicht der Fall war. Der Ligatitel scheint ohnehin schon sicher zu sein. Doch wie ein Damoklesschwert schwebt ein erneut drohender Umbruch wieder über Amsterdam.