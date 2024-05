Eberl verrät: "Haben mal versucht, Streich zu holen"

„Christian hat eine fantastische Karriere beim SC Freiburg hingelegt. Vielleicht kann er aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir auch mal versucht haben, ihn damals nach Gladbach zu holen, er sich dann aber weiter für den Schwarzwald entschieden hat. Es ist ein Lebenswerk, was er in Freiburg geleistet hat. Davor kann man nur den Hut ziehen. Ich wünsche ihm alles, alles Gute und hoffe, er reist viel“, sagte Eberl.

Streich will zu Eberl-Angebot nichts sagen

Mit seiner Einschätzung dürfte Eberl aber genau richtig liegen. So wurde Streich nach dem 0:0 beim 1. FC Köln ebenfalls zu einem möglichen Engagement beim Rekordmeister befragt - seine Antwort fiel in der Folge deutlich aus.

Später am Abend war der scheidende Freiburg-Coach dann im ZDF-Sportstudio zu Gast. Dass ihn Max Eberl, damals noch in Diensten von Borussia Mönchengladbach, einst holen wollte, verneinte Streich nicht. Darüber reden wollte er allerdings auch nicht.

„Mache ich nicht. Ich war immer in Freiburg, und da war es gut. Das, was sonst noch war, darüber sage ich nichts. Der Max sagt, was der Max sagt. Der Christian sagt, was der Christian nicht sagt“, schmunzelte er.