"Berühmteste Tiefkühlpizza der Welt": UEFA kämpft nicht gegen "Champignons League"

Der kuriose Streit hatte sogar international für Aufsehen gesorgt. Souri hat in den vergangenen Tagen nach eigenen Angaben über 60 Interviews gegeben, sogar die englische BBC habe am Dienstag angerufen. "Die UEFA hat uns den Elfmeter hingelegt ohne Tormann", sagte er: "Wir mussten den Ball dann nur noch reinschießen. Das nimmt man als kleines Start-up, das keine Kohle besitzt für große Marketing-Kampagnen, doch dankend an."