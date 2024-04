Bundesliga heute: Mainz - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, dem 28. April 2024, trifft der 1. FSV Mainz 05 am 31. Spieltag um 17:30 Uhr auf den 1. FC Köln in der Bundesliga. Die Mainzer gehen mit einer beeindruckenden Bilanz in dieses Spiel, da sie nur zwei der letzten elf Bundesliga-Duelle gegen Köln verloren haben und dabei vier Siege einfuhren.