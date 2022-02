Russland-Invasion: Ukrainischer Fußballer aus Spanien will in den Krieg ziehen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am frühen Freitagmorgen die allgemeine Mobilmachung in dem besetzten Land verkündet. Die Anordnung sieht die Einberufung von Wehrpflichtigen und Reservisten vor, meldete die Agentur Unian unter Berufung auf das Präsidialamt in Kiew. Die Hauptstadt steht mittlerweile unter Raketenbeschuss.