UEFA-Entscheidung wegen Ukraine-Krieg steht bevor: Russland vor Ausschluss

Auch der noch zögernde Weltverband FIFA steht in bisher nie dagewesener Weise unter Druck. Da Polen, Schweden und Tschechien in den Playoffs zur WM-Endrunde in keinem Fall gegen Russland antreten wollen, muss die FIFA reagieren. Auch England, Dänemark und Norwegen wollen keine Länderspiele gegen Russland mehr austragen. (FIFA verhängt erste Sanktionen)