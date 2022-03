DFB-Präsident gewählt: Bernd Neuendorf neuer starker Mann

„Meine Überzeugung ist: Fußball an der Basis und an der Spitze funktioniert nur, wenn er zusammen gedacht wird. Wir brauchen im DFB und im Fußball insgesamt einen Kulturwandel. Unser Miteinander muss wieder vertrauensvoller und geräuschloser werden“, sagte Neuendorf in seiner ersten Worten nach der Wahl.