Nationalmannschaft: Löst Kai Havertz das Problem von Hansi Flick?

Ein Grund dafür ist neben der riesigen Auswahl an offensiven Mittelfeldspielern die Robustheit, die sich der 2020 an die Stamford Bridge gewechselte Havertz mittlerweile im Zweikampf angeeignet hat. Flick: „Man sieht, dass Kai auch etwas körperbetonter in die Zweikämpfe geht. Da hat er eine sehr gute Entwicklung gemacht, was uns sehr freut.“