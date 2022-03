Pressestimmen zu Russland-Ausschluss: Kritik an FIFA, Infantino "wie Saddam Hussein"

The Conversation: „Seit Jahrzehnten bekennt sich der Weltverband des Fußballs zu sportlicher Neutralität und zieht es vor, Sportereignisse nicht zu politisieren. Die Entscheidung des Verbandes, Russland für seine aggressive Kriegsführung zu bestrafen, stellt einen kleinen Schritt in Richtung einer politisch zukunftsorientierteren Politik dar, aber seine Maßnahmen bleiben weit hinter dem Schaden zurück, den er in der Vergangenheit angerichtet hat.“