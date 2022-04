DFB-Campus: Das ist die neue Heimat des DFB

Von ihren Arbeitsplätzen in der Trainer-Lounge haben Hansi Flick und Co. einen herausragenden Blick auf die imposante Frankfurter Skyline. Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff, der aktuell an Corona erkrankt ist, sitzt – wie auch alle anderen Führungskräfte – in einem transparenten Glas-Büro. Das soll die Vernetzung der einzelnen Abteilungen forcieren.