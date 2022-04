FC Bayern: Moritz Mosandl und Rares Canea mit Vertragsverlängerung nach Kreuzbandriss

Zur Erinnerung: Beim 2:3-Testspiel am 17. Juli 2021 war Mosandl für den verletzten Christopher Scott eingewechselt worden. Auch in den folgenden beiden Vorbereitungsspielen gegen Ajax Amsterdam und Borussia Mönchengladbach war er mit von der Partie, ehe Mosandl unter Trainer Martin Demichelis hoffnungsvoll in die Regionalliga-Saison mit Bayerns Reserve startete - und die Kreuzband-Blessur erlitt.